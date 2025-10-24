Зак Браун: «Долгое время думал, что Ферстаппен перейдет в «Мерседес» после этого сезона»
Исполнительный директор «Макларена» убежден, что ситуация в чемпионате сильно изменилась из-за появления нового руководителя «Ред Булл» Лорана Мекьеса.
«Приход нового шефа Лорана Мекьеса все перевернул. По крайней мере, так кажется теперь, когда я смотрю на всю ситуацию спустя время. Казалось, что «Ред Булл» разваливается, то теперь там снова царит мир – что для нас уже не новость.
Долгое время я думал, что Макс [Ферстаппен] перейдет в «Мерседес» после этого сезона, но этого не произойдет.
На самом деле, в последнее время будущее Ферстаппена даже не обсуждается. Это говорит о темпе «Ред Булл» и ощущениях Макса от выступления за команду. Кажется, сейчас ему хорошо как никогда прежде. Поэтому, конечно, в борьбе за титул мы воспринимаем его со всей серьезностью. Было бы глупо этого не делать», – сказал Браун.
