Зак Браун: «Долгое время думал, что Ферстаппен перейдет в «Мерседес» после этого сезона»

Браун считает, что прогресс «Ред Булл» связан с новым руководителем Мекьесом.

Исполнительный директор «Макларена » убежден, что ситуация в чемпионате сильно изменилась из-за появления нового руководителя «Ред Булл » Лорана Мекьеса.

«Приход нового шефа Лорана Мекьеса все перевернул. По крайней мере, так кажется теперь, когда я смотрю на всю ситуацию спустя время. Казалось, что «Ред Булл» разваливается, то теперь там снова царит мир – что для нас уже не новость.

Долгое время я думал, что Макс [Ферстаппен] перейдет в «Мерседес » после этого сезона, но этого не произойдет.

На самом деле, в последнее время будущее Ферстаппена даже не обсуждается. Это говорит о темпе «Ред Булл» и ощущениях Макса от выступления за команду. Кажется, сейчас ему хорошо как никогда прежде. Поэтому, конечно, в борьбе за титул мы воспринимаем его со всей серьезностью. Было бы глупо этого не делать», – сказал Браун .

«Макларен» давно боится Ферстаппена, но отказывается обновлять болид. На что они надеются?

