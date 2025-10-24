Оливер Бермэн об инциденте с Цунодой в США: «Мое мнение не изменилось. Юки затормозил невероятно рано»
Пилот «Хааса» развернулся на трассе во время Гран-при США, после того как среагировал на движение болида Юки Цуноды. Британец тогда посчитал маневр японца глупым.
Перед этапом в Мехико Бермэн подтвердил, что продолжает придерживаться той же точки зрения:
«Мое мнение не изменилось. Конечно, когда гонка закончилась, я был недоволен. Там был адреналин и все такое. Но в том повороте опасность таких маневров может быть не совсем очевидна – из-за самой природы этого поворота. Многие не видят того, что видел я, что видели мы.
Готов ли я поднять эту тему на вечернем брифинге пилотов в пятницу? Возможно, возможно. В том повороте трасса уходит влево. Можно просто сказать: «Что ж, я поеду по апексу». Но если изучить каждый круг, то не все так просто.
Ключевой момент заключается в том, что все происходит очень быстро – и я бы сказал, именно это и волнует. Юки затормозил невероятно рано. Вот из-за чего возникла опасность», – отметил Бермэн.
