MotoGP. Команда «Трэкхаус» показала ливрею байка на сезон-2025

«Трэкхаус» показал ливрею байка MotoGP.

Американская команда стала первой среди участников чемпионата, показавшей ливрею мотоцикла на новый сезон. В 2025 году «Трэкхаус» будет использовать мотоциклы «Априлии» RS-GP.

Выступать за «Трэкхаус» в новом сезоне будет чемпион Moto2 Ай Огура и Рауль Фернандес.

Составы всех команд MotoGP на сезон-2025