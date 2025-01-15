MotoGP. Команда «Трэкхаус» показала ливрею байка на сезон-2025
«Трэкхаус» показал ливрею байка MotoGP.
Американская команда стала первой среди участников чемпионата, показавшей ливрею мотоцикла на новый сезон. В 2025 году «Трэкхаус» будет использовать мотоциклы «Априлии» RS-GP.
Выступать за «Трэкхаус» в новом сезоне будет чемпион Moto2 Ай Огура и Рауль Фернандес.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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