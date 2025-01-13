Президент Гран-при Бельгии о продлении контракта: «Переговоры были трудными. «Ф-1» хочет видеть в календаре максимум восемь европейских этапов»

В Спа довольны продлением контракта с «Формулой-1».

Президент Гран-при Бельгии Мельхиор Вателе рассказал о том, что переговоры с «Ф-1» проходили трудно, поскольку владельцы, по его словам, в итоге хотят видеть в календаре чемпионата максимум восемь европейских этапов.

По условиям нового контракта Спа с 2026 до 2031 годы примет у себя четыре Гран-при, а в 2028 и 2030 годах будет проведена ротация с другим автодромом.

«Да, я очень доволен. Потому что переговоры были очень трудными. «Формула-1» хочет видеть в календаре максимум восемь европейских Гран-при. Таким образом сейчас подписать долгосрочный контракт на проведение гонки становится очень непросто», – рассказал Вателе.

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