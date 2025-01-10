График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»
Команды «Формулы-1» начали анонсировать презентации.
В 2025 году все десять коллективов проведут общее шоу с показом ливрей. Мероприятие состоится в Лондоне 18 февраля.
Некоторые из команд дополнительно организуют собственные презентации.
График презентаций болидов и ливрей «Ф-1» на сезон-2025
«Уильямс» (FW47) – 14 февраля, Сильверстоун (болид в особой ливрее)
Все команды – 18 февраля, Лондон (шоу с презентацией ливрей)
«Ред Булл» (RB21) – 18 февраля, Лондон (показ болида во время шоу)
«Феррари» – 19 февраля, Маранелло (болид)
Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории
Опубликовал: Михаил Ширяев
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