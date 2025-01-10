График презентаций болидов и ливрей на сезон-2025 «Ф-1»

Команды «Формулы-1» начали анонсировать презентации.

В 2025 году все десять коллективов проведут общее шоу с показом ливрей. Мероприятие состоится в Лондоне 18 февраля.

Некоторые из команд дополнительно организуют собственные презентации.

График презентаций болидов и ливрей «Ф-1» на сезон-2025

«Уильямс » (FW47) – 14 февраля, Сильверстоун (болид в особой ливрее)

Все команды – 18 февраля, Лондон (шоу с презентацией ливрей)

«Ред Булл » (RB21) – 18 февраля, Лондон (показ болида во время шоу)

«Феррари » – 19 февраля, Маранелло (болид)

Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории