«Уильямс» показал болид 2025 года
«Уильямс» представил болид на сезон-2025.
Британская команда стала первой, кто провел официальный показ новой машины. Днем ранее в сети появились изображения нового «Макларена» – команда проводила обкатку болида 2025 года в камуфляжной ливрее.
Новый болид «Уильямса» получил рабочий индекс FW47. Выступать за команду в новом сезоне будут Алекс Албон и Карлос Сайнс.
При этом команда сразу после презентации начала съемочный день – первым за руль болида во время обкатки сел Сайнс.
Также отмечается, что выбранная для сегодняшний презентации ливрея не является официальной – ее покажут во время шоу в Лондоне с участием всех команд «Формулы-1».
Фото: соцсети «Уильямса»
Автосимвол США ломится в «Ф-1» без малейшего понимания правил. Жгут впустую деньги миллиардера
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Уильямса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем