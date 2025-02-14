«Уильямс» показал болид 2025 года

«Уильямс» представил болид на сезон-2025.

Британская команда стала первой, кто провел официальный показ новой машины. Днем ранее в сети появились изображения нового «Макларена» – команда проводила обкатку болида 2025 года в камуфляжной ливрее.

Новый болид «Уильямса » получил рабочий индекс FW47. Выступать за команду в новом сезоне будут Алекс Албон и Карлос Сайнс .

При этом команда сразу после презентации начала съемочный день – первым за руль болида во время обкатки сел Сайнс.

Также отмечается, что выбранная для сегодняшний презентации ливрея не является официальной – ее покажут во время шоу в Лондоне с участием всех команд «Формулы-1».

Фото: соцсети «Уильямса»

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