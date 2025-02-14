Фото
4

«Уильямс» показал болид 2025 года

«Уильямс» представил болид на сезон-2025.

Британская команда стала первой, кто провел официальный показ новой машины. Днем ранее в сети появились изображения нового «Макларена» – команда проводила обкатку болида 2025 года в камуфляжной ливрее.

Новый болид «Уильямса» получил рабочий индекс FW47. Выступать за команду в новом сезоне будут Алекс Албон и Карлос Сайнс.

При этом команда сразу после презентации начала съемочный день – первым за руль болида во время обкатки сел Сайнс.

Также отмечается, что выбранная для сегодняшний презентации ливрея не является официальной – ее покажут во время шоу в Лондоне с участием всех команд «Формулы-1».

Фото: соцсети «Уильямса»

Автосимвол США ломится в «Ф-1» без малейшего понимания правил. Жгут впустую деньги миллиардера

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Уильямса»
logoАлександр Албон
logoУильямс
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Стелла о переработке конструкции болида «Макларена»: «В основном сделали это ради повышения аэродинамической эффективности»
17 минут назад
Энтони Дэвидсон: «Дуэну нужно сразу стремиться укрепить свое положение в команде и стать незаменимым»
сегодня, 08:59
Оскар Пиастри о борьбе с Ферстаппеном: «Заранее никогда не знаешь – Лоусон может преподнести сюрприз всем нам»
1сегодня, 08:09
Даниил Квят: «Потенциально я заинтересован в переходе в «Формулу Е»
сегодня, 07:22
Ландо Норрис: «Надо быть умным, чтобы бороться с Ферстаппеном, играть вдолгую»
9вчера, 17:51
F1 Manager 2024 можно бесплатно забрать в Epic Games Store
1вчера, 16:35Игры
MotoGP. «Дукати» вернулась к байку и мотору 2024 года перед стартом сезона-2025
3вчера, 16:33
Ферстаппен – 18-й в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024-м, Хэмилтон – 22-й (Sportico)
5вчера, 15:11
Командам выделят по 7 минут на шоу F1 75, «Макларен» представит ливрею последним, один из коллективов нанял комика (Autosport)
10вчера, 14:15
«Макларен» поменял боковые понтоны, кожух двигателя и зеркала перед сезоном-2025
6вчера, 13:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем