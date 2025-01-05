Гельмут Марко: «Лоусон должен быть в трех десятых от Ферстаппена в квалификациях и гонках»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил о требованиях к Лиаму Лоусону, новому напарнику Макса Ферстаппена.
«Он должен быть в трех десятых от Макса как в квалификациях, так и в гонках. Этого должно быть достаточно, чтобы зарабатывать очки в Кубке конструкторов.
Также он должен неуклонно прибавлять, если возможно», – подчеркнул Марко в интервью RTL.
Австриец рассказал, как Лиам воспринял повышение:
«Он очень приземленный человек, и ему пришлось довольно долго ждать попадания в «Формулу-1». А затем из-за контрактной ситуации с Чеко Пересом мы какое-то время не могли ничего сказать по условиям соглашения.
Поэтому было некоторое беспокойство. Но, скажем так, он испытал большое облегчение».
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Гельмут Марко: «Лоусону надо принять, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить. Никто не может это сделать»
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