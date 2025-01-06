Дакар-2025. Карлос Сайнс-старший: «Шансов на победу больше нет»
Карлос Сайнс-старший, выступающий за «Дакаре» за рулем «Форда», заявил, что не сможет отыграть отставание от лидера.
Четырехкратный и действующий чемпион ралли-рейда перевернулся на втором, «48-часовом» этапе. Испанец остановился более чем на 20 минут, а до финиша спецучастка добрался, проигрывая полтора часа Язиду Аль-Раджи («Тойота»).
«Если подводить итоги, все пошло не так. Вчера мы попали в аварию и потеряли довольно много времени. Потом мы заблудились в каком-то месте, утром получили еще один прокол, а затем потеряли время, когда не могли найти путь.
Два дня, о которых стоит забыть, очень тяжело такое принять – прямо на старте гонки. Но что есть, то есть, надо двигаться дальше, постараться помочь команде и извлечь как можно больше уроков.
Гонка длинная. Конечно, шансов на победу у меня больше нет, но, повторюсь, если получится помочь команде, чему-то научиться, что-то попробовать, тем лучше.
Мы знали, что 48-часовой этап станет решающим. Так и получилось для нас, конечно, и для других людей тоже, но что есть, то есть.
Я хочу восстановиться – как эмоционально, так и физически, постараться помочь команде. Если получится победить на каком-то этапе, тем лучше. Спина немного болит, но не думаю, что это нечто из ряда вон выходящее, просто удар», – заявил 62-летний Сайнс.
Сайнс-старший перевернулся на 2-м этапе «Дакара», «Форд» получил существенные повреждения
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл двухдневный 2-й этап, Латеган возглавил ралли, Сайнс-старший проигрывает 1,5 часа, Сандерс и Мацик лидируют в своих классах
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