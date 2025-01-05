Сайнс-старший перевернулся на 2-м этапе «Дакара», «Форд» получил существенные повреждения
Чемпион «Дакара» попал в аварию на втором этапе ралли-рейда.
Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший перевернулся на втором, так называемом «48-часовом» (двухдневном), этапе ралли-рейда «Дакар-2025».
62-летний пилот – четырехкратный и действующий чемпион марафона.
«Форд» Сайнса получил существенные повреждения, экипаж потерял по меньшей мере несколько минут.
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Расписание этапов «Дакара-2025»
Фото: соцсети «Дакара»
Опубликовал: Михаил Ширяев
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