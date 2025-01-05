Жаки Икс: «Надеюсь, Алонсо снова станет чемпионом «Ф-1»

Икс поделился мнением о потенциальном третьем титуле Алонсо.

Бывший пилот «Формулы-1» Жаки Икс порассуждал о впечатляющей карьере 43-летнего гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо .

«Алонсо – это фантастика. Он является пилотом, который полностью посвящает себя делу. Пройденные годы не вернуть, и он был чемпионом в 2005 и 2006 годах, но, надеюсь, он снова это сделает.

В прошлом [2023] году «Астон Мартин» проявил себя очень хорошо, и мы все думали, что получится бороться, но мир «Ф-1» очень сложен.

Длительность карьеры уже свидетельствует, что он весьма особенный гонщик. То же относится к его человеческим и гоночным качествами. Он одно целое. Мне он нравится. Мы несколько раз встречались.

Он очень здорово выступал и в гонках на выносливость, а также на «Дакаре». Не вижу причин, почему Алонсо не может победить на «Дакаре», если вернется», – сказал Икс.

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