Титулы Норриса и «Феррари», победа Алонсо – «смелые прогнозы» от сайта «Ф-1» на сезон-2025
Журналист официального портала «Формулы-1» Лоренс Барретто выделил пять «смелых прогнозов» на предстоящий сезон.
Барретто полагает, что титул в личном зачете достанется пилоту «Макларена» Ландо Норрису, а командное чемпионство впервые с 2008 года выиграет «Феррари».
Кроме того, лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо одержит первую победу с 2013-го, а на подиуме побывает более половины пелотона и по меньшей мере два новичка.
По мнению Лоренса, в призы должны попасть восемь пилотов топ-команд («Макларена», «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседеса») и как минимум три других гонщика, при этом шансы есть у «Хааса», «Астон Мартин», «Рейсинг Буллз» и «Уильямса». С наибольшей вероятностью призерами среди новичков станут Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Лиам Лоусон (новозеландский пилот «Ред Булл» пока не провел ни одного полноценного сезона), но попытается пробиться в топ-3 и Оливер Бермэн из «Хааса».
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