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Титулы Норриса и «Феррари», победа Алонсо – «смелые прогнозы» от сайта «Ф-1» на сезон-2025

Сайт «Ф-1» поделился «смелыми прогнозами» Барретто на 2025 год.

Журналист официального портала «Формулы-1» Лоренс Барретто выделил пять «смелых прогнозов» на предстоящий сезон.

Барретто полагает, что титул в личном зачете достанется пилоту «Макларена» Ландо Норрису, а командное чемпионство впервые с 2008 года выиграет «Феррари».

Кроме того, лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо одержит первую победу с 2013-го, а на подиуме побывает более половины пелотона и по меньшей мере два новичка.

По мнению Лоренса, в призы должны попасть восемь пилотов топ-команд («Макларена», «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседеса») и как минимум три других гонщика, при этом шансы есть у «Хааса», «Астон Мартин», «Рейсинг Буллз» и «Уильямса». С наибольшей вероятностью призерами среди новичков станут Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и Лиам Лоусон (новозеландский пилот «Ред Булл» пока не провел ни одного полноценного сезона), но попытается пробиться в топ-3 и Оливер Бермэн из «Хааса».

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В «Ф-1» грандиозно поменялись пары пилотов на 2025-й. Какая команда собрала сильнейшую?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФернандо Алонсо
Лоренс Барретто
logoРейсинг Буллз
logoФеррари
logoФормула-1
logoМакларен
logoОливер Бермэн
logoАндреа Кими Антонелли
logoУильямс
logoЛиам Лоусон
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМерседес
logoХаас
logoАстон Мартин
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