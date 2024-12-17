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  • Руководитель «Астон Мартин»: «Разница между Алонсо и Строллом не такая большая в целом»
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Руководитель «Астон Мартин»: «Разница между Алонсо и Строллом не такая большая в целом»

В «Астон Мартин» считают, что Алонсо и Стролл ближе по уровню, чем кажется.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что думает об успехах своих пилотов в 2024 году.

Фернандо Алонсо набрал 70 очков, Ланс Стролл – 24. По итогам последней квалификации сезона в Абу-Даби испанец стал восьмым, его напарник – 13-м.

«Болидом управлять невероятно тяжело. Приведу пример: если бы под болид Льюиса [Хэмилтона] не попал столбик в Абу-Даби, мы бы выбыли после первого сегмента [с Алонсо]. Иногда все решают очень маленькие разрывы. Мы видели, что Ланс на использованных покрышках проехал блестящий второй сектор, был быстрее Фернандо – иногда ты просто оказываешься не в то время не в том месте.

Я считаю, что в целом разница между ними не такая большая. Мы смотрим на ситуацию объективно, и, да, по ходу сезона разница есть – мы пытаемся ее проанализировать, найти причины. Но машиной насколько тяжело управлять, что давать прогнозы невозможно.

В Катаре мы видели, как у Фернандо удалили два круга, потому что болид слишком непредсказуемый, в любой момент может случиться что угодно – невозможно так пилотировать. В гонке ситуация другая в сравнении с квалификацией, больше запас.

Но я не хочу задавать вопросы о пилотах, ведь машина, которую мы им предоставляем, недостаточно хорошая», – сообщил менеджер.

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» нужно смотреть на пример «Макларена»

Фернандо Алонсо: «Знаю, что сезон-2026, вероятно, будет моим единственным шансом выиграть третий титул»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Es.motorsport.com
logoГран-при Абу-Даби
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoМайк Крак
logoЛанс Стролл
logoЛьюис Хэмилтон
logoФернандо Алонсо
logoГран-при Катара
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