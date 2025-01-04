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Гоночным инженером Хэмилтона станет Адами, работавший с Феттелем и Сайнсом в «Феррари» (GdS)

В «Феррари» определились с гоночным инженером Хэмилтона.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон будет работать в новой команде с Риккардо Адами, утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Адами был гоночным инженером Карлоса Сайнса, который перешел из Скудерии в «Уильямс», а ранее сотрудничал с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем.

На протяжении последних 12 лет гоночным инженером Хэмилтона в «Мерседесе» был Питер Боннингтон.

Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»

Хэмилтон выложил детское фото в красном шлеме в первый день в «Феррари»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Питер Боннингтон
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoСебастьян Феттель
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoМерседес
logoУильямс
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