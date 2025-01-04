Гоночным инженером Хэмилтона станет Адами, работавший с Феттелем и Сайнсом в «Феррари» (GdS)
В «Феррари» определились с гоночным инженером Хэмилтона.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон будет работать в новой команде с Риккардо Адами, утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport.
Адами был гоночным инженером Карлоса Сайнса, который перешел из Скудерии в «Уильямс», а ранее сотрудничал с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем.
На протяжении последних 12 лет гоночным инженером Хэмилтона в «Мерседесе» был Питер Боннингтон.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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