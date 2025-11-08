  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Мне понравился спринт, но у «Феррари» есть проблемы с балансом болида»
Льюис Хэмилтон: «Мне понравился спринт, но у «Феррари» есть проблемы с балансом болида»

Хэмилтон оценил результат в спринте в Бразилии.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, в котором занял 7-е место.

«Мне понравился спринт. Условия были непростыми. Мне удалось прорваться вперед – старт получился очень хорошим. Но после этого остановка заезда красными флагами, можно сказать, нейтрализовала наш прорыв – хотя до этого у меня, по ощущениям, был очень неплохой темп. Но после красных флагов все получили свежие шины и обгонять стало намного сложнее.

Тем не менее, у нас есть проблемы с балансом болида, наши показатели максимальной скорости не слишком хороши – поэтому у нас и не получается обгонять. Так что нам нужно подумать над тем, как исправить это к квалификации», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
