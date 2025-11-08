Джейми Чедуик: «Пиастри все еще может уехать из Бразилии лидером «Ф-1», не все потеряно»

Чедуик высказалась о шансах Пиастри перехватить инициативу у Норриса.

Трехкратная чемпионка Серии W и эксперт Sky Sports Джейми Чедуик поделилась мыслями после аварии пилота «Макларена » Оскара Пиастри в спринте на Гран-при Сан-Паулу.

«Оскару нужно оставить этот инцидент позади. Он все еще может уехать из Бразилии лидером «Ф-1», не все потеряно. Необходимо настраиваться так», – заявила Чедуик.

В то же время британская гонщица признала превосходство Ландо Норриса перед квалификацией:

«Однако в данный момент преимущество у Ландо. Если [Пиастри] сможет ответить и переквалифицировать его, это станет важным моментом.

Набранный ход – это действительно важно в спорте. Ландо уверен в себе, и мы видели серьезное изменение. Он не сомневается и не тратит энергию на ненужные вещи – отсюда и результат».

