  • Максимальная перегрузка при аварии Бортолето – 57G. Габриэл потерял контроль на скорости 339 км/ч
Максимальная перегрузка при аварии Бортолето – 57G. Габриэл потерял контроль на скорости 339 км/ч

Бортолето испытал огромную перегрузку из-за столкновения с барьерами.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето попал в серьезную аварию в конце спринта на Гран-при Сан-Паулу.

Телеметрия показывает, что бразилец потерял контроль над машиной на скорости 339 км/ч. Сенсоры зафиксировали перегрузку 34G при первом контакте с ограждениями и 57G – при втором.

Команда была вынуждена заменить шасси перед квалификацией.

Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое

Руководитель «Заубера»: «Бортолето в полном порядке после аварии и будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Тоби Грюнера
Гран-при Бразилии
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
logoЗаубер
