Максимальная перегрузка при аварии Бортолето – 57G. Габриэл потерял контроль на скорости 339 км/ч
Бортолето испытал огромную перегрузку из-за столкновения с барьерами.
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето попал в серьезную аварию в конце спринта на Гран-при Сан-Паулу.
Телеметрия показывает, что бразилец потерял контроль над машиной на скорости 339 км/ч. Сенсоры зафиксировали перегрузку 34G при первом контакте с ограждениями и 57G – при втором.
Команда была вынуждена заменить шасси перед квалификацией.
Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое
Руководитель «Заубера»: «Бортолето в полном порядке после аварии и будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Тоби Грюнера
