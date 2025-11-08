  • Спортс
2

Оскар Пиастри об аварии: «Глупая, неудачная ошибка с моей стороны, вот и все»

Пиастри взял на себя вину за аварию в спринте в Бразилии.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что причиной аварии в спринте перед Гран-при Сан-Паулу стала его ошибка, а не наезд на лужу.

«Я просто заехал колесом на белую линию рядом с поребриком – это и привело к развороту болида. Глупая, неудачная ошибка с моей стороны, вот и все», – рассказал Пиастри.

Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при Бразилии
