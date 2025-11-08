Оскар Пиастри об аварии: «Глупая, неудачная ошибка с моей стороны, вот и все»

Пиастри взял на себя вину за аварию в спринте в Бразилии.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, что причиной аварии в спринте перед Гран-при Сан-Паулу стала его ошибка, а не наезд на лужу.

«Я просто заехал колесом на белую линию рядом с поребриком – это и привело к развороту болида. Глупая, неудачная ошибка с моей стороны, вот и все», – рассказал Пиастри.

