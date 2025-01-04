Себастьян Леб: «Победа на «Дакаре» – не одержимость, но главная цель сезона»

Леб рассказал, как воспринимает погоню за первым титулом на «Дакаре».

Перед стартом «Дакара-2025» Себастьян Леб поделился мыслями о многолетней борьбе за победу на легендарном ралли-рейде.

Француз девять раз становился чемпионом мира по ралли, но пока не выиграл «Дакар». Себастьян, выступающий в 2025 году за «Дачиа», трижды финишировал вторым и дважды – третьим.

«Это не одержимость. Сегодня это моя цель. Сейчас я соревнуюсь в кросс-кантри, в чемпионате мира, и ралли «Дакар» – самое особенное событие года, так что это не одержимость, но главная цель сезона.

Всегда сложно [давать прогнозы] – конечно, я намерен бороться за победу, цель всегда такая. Команда здорово подготовилась, и первая неделя получится тяжелой, однако мы хорошо проявили себя на тестах, при разработке машины. Ощущения хорошие, все на верном пути. Это сложная гонка, трудно собрать все воедино. Мотивация в этом году на высоком уровне», – заявил Леб.

Расписание этапов «Дакара-2025»

Звезды «Дакара-2025»: Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия в новых машинах, Прайс и Сандерленд пересели с мотоциклов во внедорожник, другие участники