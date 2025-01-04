Себастьян Леб: «Победа на «Дакаре» – не одержимость, но главная цель сезона»
Перед стартом «Дакара-2025» Себастьян Леб поделился мыслями о многолетней борьбе за победу на легендарном ралли-рейде.
Француз девять раз становился чемпионом мира по ралли, но пока не выиграл «Дакар». Себастьян, выступающий в 2025 году за «Дачиа», трижды финишировал вторым и дважды – третьим.
«Это не одержимость. Сегодня это моя цель. Сейчас я соревнуюсь в кросс-кантри, в чемпионате мира, и ралли «Дакар» – самое особенное событие года, так что это не одержимость, но главная цель сезона.
Всегда сложно [давать прогнозы] – конечно, я намерен бороться за победу, цель всегда такая. Команда здорово подготовилась, и первая неделя получится тяжелой, однако мы хорошо проявили себя на тестах, при разработке машины. Ощущения хорошие, все на верном пути. Это сложная гонка, трудно собрать все воедино. Мотивация в этом году на высоком уровне», – заявил Леб.
Расписание этапов «Дакара-2025»
Звезды «Дакара-2025»: Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия в новых машинах, Прайс и Сандерленд пересели с мотоциклов во внедорожник, другие участники
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