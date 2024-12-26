Расписание этапов «Дакара-2025»
С 4 по 17 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2025».
3 января 2025 года состоится пролог, с 4 января начнется основная гонка. Пилоты преодолеют 12 этапов (в том числе один двухдневный, так называемый «48-часовой») и почти 8000 км (спецучастки – более 5000 км).
Расписание этапов «Дакара-2025»
3 января
Пролог: Биша – Биша (общая длина 79 км / спецучасток 29 км)
4 января
Этап 1: Биша – Биша (500 км / 412 км)
5-6 января
Этап 2 («48-часовой»): Биша – Биша (1057 км / 965 км)
7 января
Этап 3: Биша – Аль-Хинакия (845 км / 496 км)
8 января
Этап 4: Аль-Хинакия – Аль-Ула (588 км / 415 км)
9 января
Этап 5: Аль-Ура – Хаиль (491 км / 428 км)
10 января
День отдыха
11 января
Этап 6: Хаиль – Давадми (829 км / 606 км)
12 января
Этап 7: Давадми – Давадми (745 км / 481 км)
13 января
Этап 8: Давадми – Эр-Рияд (733 км / 487 км)
14 января
Этап 9: Эр-Рияд – Харад (589 км / 357 км)
15 января
Этап 10: Харад – Шубайта (638 км / 119 км)
16 января
Этап 11: Шубайта – Шубайта (506 км / 280 км)
17 января
Этап 12: Шубайта – Шубайта (205 км / 134 км)
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Изображение: сайт ралли-рейда «Дакар»
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