Звезды «Дакара-2025»: Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия в новых машинах, Прайс и Сандерленд пересели с мотоциклов во внедорожник, другие участники

С 4 по 17 января в Саудовской Аравии пройдет ралли-рейд «Дакар-2025» .

В гонке выступят более 800 участников.

Действующий чемпион в зачете внедорожников, 62-летний Карлос Сайнс-старший, сразится за пятый титул с пятым производителем – «Фордом». Легенды ралли Себастьян Леб и Нассер Аль-Аттия будут выступать за рулем машин «Дачиа», а чемпионы в категории мотоциклов Тоби Прайс и Сэм Сандерленд вместе проведут «Дакар» в классе внедорожников: Прайс будет пилотировать «Тойоту», Сандерленд – работать штурманом.

Список ключевых участников

Внедорожники

Карлос Сайнс-старший (Испания, «Форд»)

Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа»)

Себастьян Леб (Франция, «Дачиа»)

Тоби Прайс (Австралия, «Тойота»)

Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд»)

Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота»)

Денис Кротов (Кыргызстан, «Тойота»)

Мотоциклы

Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ»)

Лучано Бенавидес (Аргентина, «КТМ»)

Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро»)

Рикки Брейбек (США, «Хонда»)

Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ»)

Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда»)

Мотовездеходы SSV

Ксавье де Султре (Франция, «Поларис»)

Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам»)

Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам»)

Грузовики

Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко»)

Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко»)

Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи»)

Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко»)

Расписание этапов «Дакара-2025»