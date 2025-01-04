В Саудовской Аравии стартовал ралли-рейд «Дакар-2025».

3 января состоялся пролог, основная гонка проходит с 4 по 17 января. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов, которые преодолеют почти 8000 км за 12 этапов, в том числе более 5000 км спецучастков.

Расписание этапов «Дакара-2025»

Звезды «Дакара-2025»: Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия в новых машинах, Прайс и Сандерленд пересели с мотоциклов во внедорожник, другие участники