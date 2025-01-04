Стартовал ралли-рейд «Дакар-2025»
В Саудовской Аравии стартовал ралли-рейд «Дакар-2025».
3 января состоялся пролог, основная гонка проходит с 4 по 17 января. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов, которые преодолеют почти 8000 км за 12 этапов, в том числе более 5000 км спецучастков.
Расписание этапов «Дакара-2025»
Звезды «Дакара-2025»: Сайнс-старший, Леб и Аль-Аттия в новых машинах, Прайс и Сандерленд пересели с мотоциклов во внедорожник, другие участники
Опубликовал: Михаил Ширяев
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