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Жак Вильнев о Ньюи в «Астон Мартин»: «Цель Лоренса Стролла – сделать Ланса чемпионом. Получится ли? Кто знает»

Вильнев не стал исключать, что Стролл станет чемпионом «Формулы-1».

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев назвал главную причину приглашения статусного конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

По мнению канадского эксперта, владелец команды Лоренс Стролл по-прежнему рассчитывает, что его сын Ланс выиграет титул.

«Эдриан Ньюи не может создать болид один. Ему нужен вклад со стороны пилотов. Нужен правильный вклад гонщиков, подходящие люди вокруг – со временем он это выстроит. Похоже, построена потрясающая база, но необходимо время, чтобы аэротруба заработала как следует.

Потребуется время, но постепенно Ньюи это сделает. Цель Лоренса – сделать своего сына чемпионом мира. Поэтому он вкладывает столько денег. Поэтому он все это делает.

Получится ли? Кто знает», – порассуждал эксперт.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Лоренс Стролл
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
logoЭдриан Ньюи
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