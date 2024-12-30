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Руководитель «Астон Мартин»: «Нравится сравнение Ньюи с Йодой. Новый симулятор как из «Звездных войн»

Крак согласился, что Ньюи может стать мудрым джедаем для «Астон Мартин».

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отреагировал на сообщение болельщика, который сравнил нового технического босса команды Эдриана Ньюи с магистром Йодой из «Звездных войн».

«Думаю, Эдриан сам станет Силой, которая будет двигать нас вперед, но мне нравится это сравнение. Новый симулятор и правда как из «Звездных войн». В целом для нас это большой шаг вперед. Когда его начнут использовать в полной мере, думаю, это станет большим преимуществом.

Мы стараемся соблюдать баланс между сезонами-2025 и 2026, насколько возможно. В данный момент мы полностью сосредоточены на 2025-м, но не забываем о 2026-м. И скоро у нас будет Йода и его Сила, так что при подготовке к сезону-2026 все должно пойти как надо», – сказал люксембуржец в видео «Астон Мартин».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoМайк Крак
logoФормула-1
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