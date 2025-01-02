Нико Росберг: «Хюлькенберг сжигал мосты, был не лучшим в плане социального интеллекта»

Росберг проанализировал неудачи Хюлькенберга в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports Нико Росберг порассуждал об антирекорде пилота «Заубера » Нико Хюлькенберга – 227 Гран-при без призов.

«Невероятно, что Нико Хюлькенберг никогда не добирался до подиума. Он был главным талантом в «Формуле-3», «Формуле-2», демонстрировал проблески абсолютной гениальности в «Формуле-1».

Но почему-то он так и не оправдал ожидания, если не считать этот сезон [-2024] – действительно особенные выступления, он постоянно выжимал максимум из машины. Можно сказать, что он оказался одним из лучших гонщиков на всей решетке в квалификациях – потрясающе было за этим наблюдать. Конечно, остаются вопросы по поводу темпа и работы в гонках, но и там он выступал хорошо.

Если ты показываешь, что являешься одним из лучших, тебе повезет оказаться в нужной машине, но он так и не показал. Более того, он не лучшим образом проявил себя в социальном плане, в плане социального интеллекта, позиционирования себя с боссами команд, поскольку сжигал мосты на ранней стадии карьеры – можно было справиться лучше.

И другой вопрос в том, что иногда он просто был недостаточно хорош – например, когда Даниэль Риккардо по полной обыграл его в «Рено ». И посмотрите, где Даниэль Риккардо сейчас. Оказывается, он тоже был не лучшим», – заявил Росберг.

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