  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Хюлькенберг о Ферстаппене: «Многие чемпионы уходили из «Ф-1», а через два года чувствовали, что чего-то недостает»
0

Нико Хюлькенберг о Ферстаппене: «Многие чемпионы уходили из «Ф-1», а через два года чувствовали, что чего-то недостает»

Хюлькенберг оценил шансы на скорый уход Ферстаппена из «Ф-1».

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал высказывания соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который неоднократно говорил, что не собирается гоняться до 40 лет.

Кроме того, нидерландец допускал, что покинет чемпионат, если гонок станет слишком много.

«Мнение может поменяться. Конечно, речь об ощущениях и эмоциях, многие факторы играют свою роль.

У Макса совершенно другая ситуация, другая карьера в сравнении с моей. Он свежеиспеченный четырехкратный чемпион мира.

Но кто знает. Было так много чемпионов, которые уходили, а через два года чувствовали, что чего-то недостает. Когда покидаешь «Ф-1», остается огромная дыра, потому что какие-то вещи невозможно пережить вовне, в обычной жизни.

Слова – это одно, а то, что происходит на самом деле – другая история», – заявил 37-летний гонщик.

Йос Ферстаппен: «Уход Макса из «Ред Булл» не исключен, если будет невозможно побеждать»

Макс Ферстаппен: «Вернуться на вершину – классный вызов для «Ред Булл» в 2025-м. Я не слишком много думаю о пятом титуле, просто хочу насладиться гонками»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoНико Хюлькенберг
logoЗаубер
logoФормула-1
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хэмилтон выложил детское фото в красном шлеме в первый день в «Феррари»
3сегодня, 15:45Фото
Отмар Сафнауэр о «Кадиллаке»: «Те, кто не участвовали в «Ф-1», не осознают, как это тяжело – я тоже не понимал»
1сегодня, 14:08
Макс Ферстаппен: «Вернуться на вершину – классный вызов для «Ред Булл» в 2025-м. Я не слишком много думаю о пятом титуле, просто хочу насладиться гонками»
6сегодня, 12:36
Составы всех команд MotoGP на сезон-2025
8сегодня, 11:15
Команды «Ф-1» начали разрабатывать болиды-2026
1сегодня, 10:10
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны все 20 гонщиков
50сегодня, 09:00
Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»
22сегодня, 08:00
«Мерседес» в последний день Хэмилтона в команде: «После 84 побед и шести титулов вместе осталось сказать: «Данке, Льюис»
11вчера, 17:00Фото
Йос Ферстаппен: «Уход Макса из «Ред Булл» не исключен, если будет невозможно побеждать»
5вчера, 15:40
Кевин Магнуссен: «Точно знаю ощущения Антонелли в «Мерседесе», потому что был в такой ситуации в «Макларене»
вчера, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
117 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем