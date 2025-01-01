Нико Хюлькенберг о Ферстаппене: «Многие чемпионы уходили из «Ф-1», а через два года чувствовали, что чего-то недостает»
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал высказывания соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который неоднократно говорил, что не собирается гоняться до 40 лет.
Кроме того, нидерландец допускал, что покинет чемпионат, если гонок станет слишком много.
«Мнение может поменяться. Конечно, речь об ощущениях и эмоциях, многие факторы играют свою роль.
У Макса совершенно другая ситуация, другая карьера в сравнении с моей. Он свежеиспеченный четырехкратный чемпион мира.
Но кто знает. Было так много чемпионов, которые уходили, а через два года чувствовали, что чего-то недостает. Когда покидаешь «Ф-1», остается огромная дыра, потому что какие-то вещи невозможно пережить вовне, в обычной жизни.
Слова – это одно, а то, что происходит на самом деле – другая история», – заявил 37-летний гонщик.
Йос Ферстаппен: «Уход Макса из «Ред Булл» не исключен, если будет невозможно побеждать»
Макс Ферстаппен: «Вернуться на вершину – классный вызов для «Ред Булл» в 2025-м. Я не слишком много думаю о пятом титуле, просто хочу насладиться гонками»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий