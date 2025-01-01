Нико Хюлькенберг о Ферстаппене: «Многие чемпионы уходили из «Ф-1», а через два года чувствовали, что чего-то недостает»

Хюлькенберг оценил шансы на скорый уход Ферстаппена из «Ф-1».

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг прокомментировал высказывания соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена , который неоднократно говорил, что не собирается гоняться до 40 лет.

Кроме того, нидерландец допускал, что покинет чемпионат, если гонок станет слишком много.

«Мнение может поменяться. Конечно, речь об ощущениях и эмоциях, многие факторы играют свою роль.

У Макса совершенно другая ситуация, другая карьера в сравнении с моей. Он свежеиспеченный четырехкратный чемпион мира.

Но кто знает. Было так много чемпионов, которые уходили, а через два года чувствовали, что чего-то недостает. Когда покидаешь «Ф-1», остается огромная дыра, потому что какие-то вещи невозможно пережить вовне, в обычной жизни.

Слова – это одно, а то, что происходит на самом деле – другая история», – заявил 37-летний гонщик.

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