Нико Хюлькенберг о сходстве с Ферстаппеном: «Макс дает результат вне зависимости от поколения болидов и условий»
Нико Хюлькенберг, переходящий из «Хааса» в «Заубер», подчеркнул, насколько для гонщика важно адаптироваться к машинам и условиям.
Немецкий пилот не согласился, что ему особенно подходят болиды с граунд-эффектом, и привел в пример соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Нет, я не смотрю на ситуацию таким образом. В конечном счете важно, какие у тебя ощущения, есть ли уверенность. Если недостает одного процента, это уже проблема.
Но есть разные примеры пилотов. В то же время есть гонщики вроде Макса, который дает результат вне зависимости от поколения болидов, условий, регламента. У меня такие же ощущения по поводу себя.
Конечно, у меня случались взлеты и падения, даже со старым поколением машин – в «Рено» не получилось. Но это связано с обстоятельствами. Как я уже сказал, важнее ощущения в болиде.
Регламент и машины меняются каждые пять или шесть лет. Поэтому пилоту нужно уметь адаптироваться, переучиваться. Если ты хорош только в одной машине и не развиваешься, не приспосабливаешься, то карьера в «Формуле-1» будет относительно короткой», – порассуждал Нико.
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