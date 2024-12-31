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  • Йос Ферстаппен: «Уход Макса из «Ред Булл» не исключен, если будет невозможно побеждать»
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Йос Ферстаппен: «Уход Макса из «Ред Булл» не исключен, если будет невозможно побеждать»

Ферстаппен-старший допустил разрыв сына с «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен поделился мнением о потенциальном уходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Ред Булл» должен построить болид, который будет не так тяжело пилотировать. Если посмотреть на вторую половину сезона-2024, нельзя оценивать ситуацию оптимистично. Перед «Ред Булл» стоит большая задача в 2025-м.

Будущее Макса? Возможно все. Он может остаться в «Ред Булл», если будет видеть в этом смысл. Его цель – побеждать в гонках. Если он почувствует, что это невозможно в «Ред Булл», уход не исключен», – сказал нидерландец в интервью Münchner Merkur.

Макс Ферстаппен об угрозе уйти из «Ред Булл»: «Я не блефовал. 100-процентной уверенности в будущем не было»

«Твоя боль – наша боль, все ее чувствуют». Хорнер о беседе с Ферстаппеном после провала в Венгрии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoЙос Ферстаппен
logoФормула-1
возможные переходы
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