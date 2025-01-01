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Макс Ферстаппен: «Вернуться на вершину – классный вызов для «Ред Булл» в 2025-м. Я не слишком много думаю о пятом титуле, просто хочу насладиться гонками»

Ферстаппен обрисовал цели для «Ред Булл» и себя на 2025 год.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что борьба в новом году будет упорной.

«Не ожидаю, что мы начнем предстоящий сезон фаворитами, но это хороший вызов, мне он нравится. Мы начали сезон-2024 в качестве фаворитов, и, может, это плюс для команды, своего рода звоночек: «Давайте, ребята, надо справиться». Так что вернуться на вершину – классный вызов, ведь, считаю, мы все еще не так быстры, однако движемся к этому и иногда побеждаем.

По крайней мере в данный момент это возможно, и зимой надо поработать, сделать выводы из ошибок, извлечь уроки и понять, как оптимизировать машину и найти дополнительную скорость.

Болид становится лучше – проблемы еще не решены, но постепенно устраняются. Уверен, что получится выжать больше, если мы полностью справимся с трудностями», – заявил нидерландец.

Макс ответил на вопрос о потенциальном пятом титуле:

«Я не слишком много об этом думаю, просто хочу насладиться гонками. Посмотрю, где мы окажемся в начале года, и буду верить в команду.

Она будет стараться изо всех сил. Я предоставил обратную связь, и команда знает, чего я хочу от болида – надеюсь, все получится.

Впереди сезон-2026, хотя правила все еще не до конца определены, они продолжают меняться, поэтому полностью нацелиться на 2026 год невозможно, все равно надо заниматься сезоном-2025.

Нельзя просто забыть [о сезоне-2025] и полностью посвятить себя сезону-2026, потому что не знаешь, что произойдет в 2026-м, какие-то детали болидов все еще меняются. 2025-й остается очень важным годом, и мы хотим выступить хорошо».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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