Гельмут Марко: «Работа над «Ред Булл»-2025 фактически завершена. Задачей было расширение рабочего окна»

Марко заявил о готовности базовой версии «Ред Булл»-2025.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, как продвигается работа над новой машиной «Формулы-1».

«Я бы сказал, что базовая концепция готова. Фактически работа над болидом закончена, начинается заключительная стадия производства. Будет видно, какую массу удалось сэкономить.

Перед инженерами стояла задача создать машину с более широким рабочим окном, которой не пришлось бы управлять на пределе, когда контролировать ее очень и очень тяжело.

Это означает большую предсказуемость и хорошие результаты на всех трассах, а не на отдельных – то, что показал «Макларен». Кроме того, одним из наших слабых мест была неспособность болида жестко атаковать поребрики. Макс [Ферстаппен] говорил, что болид скачет как кенгуру, и на каких-то автодромах мы теряли много времени.

Надо полагать, эти слабости устранены, однако по-настоящему мы сможем это увидеть лишь на тестах в Бахрейне», – поделился информацией Марко в интервью Sport1.de.

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