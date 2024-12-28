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Макс Ферстаппен об угрозе уйти из «Ред Булл»: «Я не блефовал. 100-процентной уверенности в будущем не было»

Ферстаппен рассказал, что ушел бы из «Ред Булл» при разрыве Марко.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал трения в команде на старте сезона-2024.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» угрожал, что уйдет из «Ред Булл», если сотрудничество с консультантом Гельмутом Марко прекратится.

«На мой взгляд, я очень четко изложил свои мысли. Думаю, важно было это сказать в тот момент. И я говорил серьезно. Я не блефовал. В команде тоже это знали.

Были ли у меня какие-либо сомнения в будущем с «Ред Булл» на той стадии? Что ж, 100-процентной уверенности не было. Происходило всякое. Но, с другой стороны, вряд ли при малейших проблемах ты сразу же говоришь: «Я ухожу». Я не такой», – заявил нидерландец.

Макс не согласился с людьми, критикующими его отца, бывшего пилота «Ф-1» Йоса Ферстаппена, за вмешательство в дела команды:

«Но это чепуха. Мой отец сразу же видит общую картину, замечает, что какие-то вещи могут повлиять на мое будущее и будущее команды. Люди со стороны могут этого не видеть».

Макс Ферстаппен: «Гельмут Марко играет важную роль при принятии мной решения о будущем. Я сказал об этом команде»

Макс Ферстаппен: «Я не могу продолжать выступать без Гельмута Марко»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoЙос Ферстаппен
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