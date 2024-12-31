Болид «Феррари»-2025 прошел крэш-тесты ФИА (It.motorsport)
Новая машина «Ф-1» «Феррари» выдержала испытания ФИА.
Болид «Феррари» на сезон-2025, известный под рабочим номером 677 (официальное название пока не определено), «блестяще» прошел крэш-тесты, сообщает итальянская версия Motorsport.com.
Машина должна дебютировать на трассе 19 февраля во Фьорано. Ожидается, что автомобиль будет существенно отличаться от своего предшественника, SF-24.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
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