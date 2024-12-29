  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Невозможно считать Ферстаппена фаворитом сезона-2025, титул разыграют «Макларен» и «Феррари»
1

Хуан-Пабло Монтойя: «Невозможно считать Ферстаппена фаворитом сезона-2025, титул разыграют «Макларен» и «Феррари»

Монтойя пессимистично оценил шансы Ферстаппена сохранить титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сомневается, что в 2025 году гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен станет пятикратным чемпионом мира.

«На решетке есть по меньшей мере восемь или десять очень хороших гонщиков. Вот в чем проблема: если начинаешь с машиной, которая побеждает каждую неделю, и ты номер один, у. тебя возникает большое преимущество. Это не означает, что соперники слабые – они очень сильные.

С тем же успехом можно сказать, что Хэмилтон разучился пилотировать и поэтому больше не становится чемпионом, но на самом деле «Мерседес» просто не едет так же быстро, как «Ред Булл». То же относится к «Ред Булл» в последних гонках, но это не Ферстаппен разучился пилотировать – он показал это под дождем в Бразилии, просто болид уже не такой быстрый и не позволяет добиться большего.

Если «Ред Булл» не отыщет чего-то серьезного, Максу будет очень тяжело стать чемпионом в следующем году с таким болидом. Команда не обладает необходимой скоростью, машина не такая быстрая.

Я не рассматриваю [Ферстаппена как фаворита] – думаю, если посмотреть на гонки, посмотреть на динамику последних лет в «Формуле-1», невозможно считать Макса фаворитом. Подождем и посмотрим, что придумает «Ред Булл», но я бы сказал, что в следующем году титул разыграют «Макларен» и «Феррари». И я бы дал «Мерседесу» больше шансов в следующем сезоне, чем «Ред Булл», – поделился прогнозом эксперт.

Макс Ферстаппен: «Я не стану чемпионом в 2025-м, если «Ред Булл» продолжит в том же духе»

Макс Ферстаппен о нелегальных болидах соперников: «У «Ред Булл» не было шансов в каких-то гонках. Я точно знаю, но никто никогда не признается»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoМакларен
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoФеррари
logoХуан-Пабло Монтойя
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «В пять лет я матерился со взрослыми»
4 минуты назад
Мартин Брандл: «Абу-Даби и сезон-2021 – самое неприятное время за все годы комментирования»
16вчера, 17:43
Фердинанд Габсбург: «Без Норриса я бы не стал победителем «Ле-Мана», чемпионом WEC. Нужно было, чтобы Ландо меня уничтожил»
7вчера, 15:41
Бортолето – лучший гонщик младших «формул» 2024 года по версии Autosport, Аджар – 2-й, Антонелли – 7-й, Линдблад – 9-й
3вчера, 14:44
Экс-пилот «Ф-1» Икс: «У Хэмилтона двойное преимущество благодаря своей человечности – он никогда не боялся вовлечься в BLM»
9вчера, 14:00
Макс Ферстаппен: «Нидерландских гонщиков долго не воспринимали всерьез, «Ф-1» крутится вокруг Англии»
12вчера, 12:34
Джордж Расселл о лучшем выступлении в 2024-м: «В Бельгии была настоящая борьба с Хэмилтоном, всегда буду гордиться гонкой»
4вчера, 11:53
Макс Ферстаппен об угрозе уйти из «Ред Булл»: «Я не блефовал. 100-процентной уверенности в будущем не было»
2вчера, 10:56
Марк Пристли: «Индикар» – очевидный выбор для Переса, у Серхио множество вариантов»
1вчера, 10:14
Макс Ферстаппен о нелегальных болидах соперников: «У «Ред Булл» не было шансов в каких-то гонках. Я точно знаю, но никто никогда не признается»
51вчера, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем