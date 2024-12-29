Хуан-Пабло Монтойя: «Невозможно считать Ферстаппена фаворитом сезона-2025, титул разыграют «Макларен» и «Феррари»

Монтойя пессимистично оценил шансы Ферстаппена сохранить титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сомневается, что в 2025 году гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен станет пятикратным чемпионом мира.

«На решетке есть по меньшей мере восемь или десять очень хороших гонщиков. Вот в чем проблема: если начинаешь с машиной, которая побеждает каждую неделю, и ты номер один, у. тебя возникает большое преимущество. Это не означает, что соперники слабые – они очень сильные.

С тем же успехом можно сказать, что Хэмилтон разучился пилотировать и поэтому больше не становится чемпионом, но на самом деле «Мерседес » просто не едет так же быстро, как «Ред Булл». То же относится к «Ред Булл» в последних гонках, но это не Ферстаппен разучился пилотировать – он показал это под дождем в Бразилии, просто болид уже не такой быстрый и не позволяет добиться большего.

Если «Ред Булл» не отыщет чего-то серьезного, Максу будет очень тяжело стать чемпионом в следующем году с таким болидом. Команда не обладает необходимой скоростью, машина не такая быстрая.

Я не рассматриваю [Ферстаппена как фаворита] – думаю, если посмотреть на гонки, посмотреть на динамику последних лет в «Формуле-1», невозможно считать Макса фаворитом. Подождем и посмотрим, что придумает «Ред Булл», но я бы сказал, что в следующем году титул разыграют «Макларен » и «Феррари ». И я бы дал «Мерседесу» больше шансов в следующем сезоне, чем «Ред Булл», – поделился прогнозом эксперт.

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