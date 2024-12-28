Макс Ферстаппен: «Я не стану чемпионом в 2025-м, если «Ред Булл» продолжит в том же духе»

Ферстаппен призвал команду исправить проблемы с болидом.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил, что у него нет шансов защитить титул, если не удастся улучшить баланс машины.

«Если мы продолжим в том же духе, я не стану чемпионом в следующем году. Все просто. Нам очень нужно прибавить, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы все это знаем.

Я верю, что команда способна решить проблемы с балансом. А некоторые вещи, которые мы не могли поправить в прошлом году, необходимо поменять к следующему. Мы знаем, что должны лучше проезжать поребрики, кочки и прибавить в медленных поворотах. Это в целом наши слабые места. Если тогда нас все равно победят, значит, дело будет в чистой скорости.

Я всегда оказываю давление, в том числе и на себя. Я стараюсь не думать об этом легкомысленно. В какой-то момент болид едва можно было контролировать. Невозможно было выжать больше», – подчеркнул четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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