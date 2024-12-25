Жак Вильнев: «Хэмилтону доказывать нечего, победы с «Феррари» не изменят его жизнь»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мыслями о предстоящем дебюте Льюиса Хэмилтона за «Феррари» и борьбе с новым напарником Шарлем Леклером.
«[Хэмилтону] нужна подходящая машина. Он никак не участвовал в развитии этого болида «Феррари», в отличие от «Мерседеса», и, может, поэтому было так тяжело. Он мог чувствовать лишнюю ответственность. В «Феррари» он приходит, зная, что никак не вложился в машину-2025.
Полагаю, это немного упростит ситуацию, поскольку будет время адаптироваться и сделать болид своим. Похоже, Льюису нужно, чтобы его любили, хотя я недостаточно хорошо его знаю. Просто кажется, что он очень восприимчив к внешнему шуму – как позитивному, так и негативному.
Шарль захочет стать чемпионом мира и навсегда остаться золотым мальчиком «Феррари», но Льюису доказывать нечего – он уже все выиграл. Единственное, чего Льюису недостает – побед с «Феррари».
Если ты уже выиграл столько гонок и чемпионатов, это не изменит твою жизнь. Но спортсмену всегда нужна морковка, за которой ты можешь гнаться, какая-то цель, и для него это – стать лучшим пилотом всех времен благодаря победе за «Феррари», – сказал канадский гонщик и эксперт.
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