Жак Вильнев: «Хэмилтону доказывать нечего, победы с «Феррари» не изменят его жизнь»

Вильнев рассказал, с каким настроем Хэмилтон начнет выступления за «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мыслями о предстоящем дебюте Льюиса Хэмилтона за «Феррари» и борьбе с новым напарником Шарлем Леклером .

«[Хэмилтону] нужна подходящая машина. Он никак не участвовал в развитии этого болида «Феррари», в отличие от «Мерседеса », и, может, поэтому было так тяжело. Он мог чувствовать лишнюю ответственность. В «Феррари» он приходит, зная, что никак не вложился в машину-2025.

Полагаю, это немного упростит ситуацию, поскольку будет время адаптироваться и сделать болид своим. Похоже, Льюису нужно, чтобы его любили, хотя я недостаточно хорошо его знаю. Просто кажется, что он очень восприимчив к внешнему шуму – как позитивному, так и негативному.

Шарль захочет стать чемпионом мира и навсегда остаться золотым мальчиком «Феррари», но Льюису доказывать нечего – он уже все выиграл. Единственное, чего Льюису недостает – побед с «Феррари».

Если ты уже выиграл столько гонок и чемпионатов, это не изменит твою жизнь. Но спортсмену всегда нужна морковка, за которой ты можешь гнаться, какая-то цель, и для него это – стать лучшим пилотом всех времен благодаря победе за «Феррари», – сказал канадский гонщик и эксперт.

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