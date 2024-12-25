Эдди Джордан: «О чем, #####, думала «Феррари», выгоняя Сайнса? Самоубийственное решение»
Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан уверен, что «Феррари» ошиблась, пригласив Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на место Карлоса Сайнса.
«Я сказал об этом Джону Элканну, председателю правления «Феррари» – о чем они, #####, думали, выгоняя Сайнса, если команда настолько хорошо структурирована? Гонщики здорово работали вместе, ладили. У Фреда Вассера был очень хороший шанс добиться больших успехов с командой.
Льюис Хэмилтон – очень приятный парень, возможно, один из самых классных на решетке. В этом плане нет проблем, но решение выгнать Сайнса – действительно самоубийственное со стороны Элканна», – поведал Джордан в подкасте Formula for Success.
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