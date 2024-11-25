Джолион Палмер: «Ферстаппен в высочайшей категории с Хэмилтоном, Сенной и Шумахером»

Палмер сравнил Ферстаппена с величайшими пилотами в истории «Ф-1».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер убежден, что четвертый титул поставил гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена в один ряд с легендами.

«Пожалуй, трудно утверждать, что он не в абсолютно высочайшей категории с Хэмилтоном , Сенной и Шумахером . Он выступает на безжалостно грозном уровне. В 2024-м пелотон был плотным как никогда, и Максу все равно удавалось внушать страх своим соперникам.

Где можно прибавить? Если говорить о способностях, у него есть все качества, и он демонстрирует их стабильно, слабых мест просто нет. Единственное, лично мне хотелось быть видеть чуть более честные сражения на трассе в пылу чемпионской битвы. Можно говорить, что это его актив – быть беспощадным и раздвигать пределы, но он точно поступает так чаще любого другого претендента на титул на недавней памяти», – отметил Палмер.

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