Джолион Палмер: «Ферстаппен в высочайшей категории с Хэмилтоном, Сенной и Шумахером»
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер убежден, что четвертый титул поставил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в один ряд с легендами.
«Пожалуй, трудно утверждать, что он не в абсолютно высочайшей категории с Хэмилтоном, Сенной и Шумахером. Он выступает на безжалостно грозном уровне. В 2024-м пелотон был плотным как никогда, и Максу все равно удавалось внушать страх своим соперникам.
Где можно прибавить? Если говорить о способностях, у него есть все качества, и он демонстрирует их стабильно, слабых мест просто нет. Единственное, лично мне хотелось быть видеть чуть более честные сражения на трассе в пылу чемпионской битвы. Можно говорить, что это его актив – быть беспощадным и раздвигать пределы, но он точно поступает так чаще любого другого претендента на титул на недавней памяти», – отметил Палмер.
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