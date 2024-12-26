Макс Ферстаппен: «Хотел разгромить комнату после квалификации в Бразилии, но там сидел отец. Он был так спокоен – это успокоило и меня»

Ферстаппен рассказал об эмоциях от знаковой победы в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил, как воспринял провал в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отправивший его на 17-е место на решетке, и последовавшую победу в дождевой гонке.

«Было много разных мыслей. Я был разочарован квалификацией и хотел разгромить свою комнату, вошел, но там сидел отец, и я такой: «Хм…»

Разгромил ли он за меня? Нет-нет, он как раз был спокоен, очень спокоен. Я был такой злой и увидел, что он так спокоен – это даже успокоило и меня.

Помню, когда мы готовились к гонке, было много грустных лиц: ты стартуешь 17-м, твой главный соперник – первым, и расклады по очкам могут кардинально поменяться. Все немного нервничали, думаю.

Конечно, мне нравится пилотировать под дождем, но никогда не знаешь, что случится: тебя могут вынести или ты сам развернешься, ведь условия очень тяжелые.

Но потом, когда гонка началась… Было здорово, мне очень нравилось, ощущения в болиде были хорошими. После гонки я сразу же понял, учитывая результат, что [в чемпионате] все закончено», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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