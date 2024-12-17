Макс Ферстаппен о словах «удача, а не талант»: «Норрис был разочарован собой после психологического удара в Бразилии»

Ферстаппен не обиделся на замечание Норриса после победы Макса в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мыслями о словах соперника из «Макларена » Ландо Норриса .

На дождевом Гран-при Сан-Паулу Ферстаппен одержал победу, а Норрис после финиша произнес: «Это просто удача, а не талант». Позже Ландо взял слова обратно.

«Ты даешь такое интервью сразу после гонки – кроме того, это также стало для него психологическим ударом. Судьба титула могла оказаться в его руках, но в один момент все перевернулось.

Я знаю Ландо, и тогда он был очень разочарован собой. И тебе тут же задают такой вопрос. В такой момент просто не нужно, чтобы перед тобой оказывалась камера.

Я знаю, что Ландо хороший человек. Он не говорил это всерьез, просто был очень расстроен. Тебе задают вопрос, и ты сразу отвечаешь из-за своего разочарования. Я не беру это близко к сердцу.

Это часть нашего спорта. Когда снимаешь шлем, ты либо очень счастлив, либо очень расстроен из-за определенных ситуацией. И, конечно, можешь сказать всякое», – объяснил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

Ферстаппен заверил, что у него хорошие отношения с Норрисом, а также ответил на вопрос, повлияла на них борьба в 2024 году:

«Насколько я знаю, нет. Мы видимся. Я буквально вчера с ним созванивался».

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