«Ф-1» в трепете от мощи Ферстаппена: Это величие! Как Сенна! Одна из лучших гонок в истории!

Лидер «Ф-1» и «Ред Булл» Макс Ферстаппен практически пять месяцев не мог победить в главной гонке Гран-при – последний раз становился первым аж 23 июня в Испании, и с тех пор команда и сам трехкратный чемпион тонули в проблемах с машиной, треками и соперниками. Тем не менее, Макс все равно удерживал первое место в общем зачете – хотя с каждым этапом котировки на его победы росли, а шансы Ландо Норриса оценивались все более и более вероятными.

Но Сан-Паулу гонщик «Ред Булл» ответил критикам – провел один из сильнейших Гран-при в карьере и, кажется, в истории «Ф-1». Действующий чемпион мира стартовал с формальной семнадцатой позиции после моторного штрафа и хаотичной дождевой квалификации, уже на первом круге влетел в топ-10 мокром треке, совершил великое количество обгонов, а благодаря нескольким авариям и стратегии команды вышел на первое место. Его он не отдал до финиша, нарастив при этом преимущество над двумя болидами «Альпин» до 20 секунд за треть дистанции.

Решающий обгон Эстебана Окона в битве за лидерство в первом повороте на последнем рестарте особенно впечатлил:

Кроме этого Макс забрал быстрый круг, причем по сути сделал это девять (!!) раз.

Когда Леклер однажды поинтересовался у мостика по радио о времени лучшего круга, то услышал в ответ «Лучше не спрашивай».

По словам Ферстаппена, выступление 2024 года даже намного важнее и лучше, чем то, что он сотворил в 2016-м году здесь же, поскольку в данном случае оно непосредственно повлияло на борьбу за чемпионский титул.

«Ну, две этих гонки определенно входят в топ-10 моих лучших выступлений. Но вот эта гонка в Бразилии была намного важнее той, предыдущей. Тогда мне было вообще нечего терять. Я не боролся за победу в чемпионате, мне нужно было прорываться вперед после допущенной нами стратегической ошибки. Сейчас же на кону стояло гораздо большее. Так что мне было нужно гораздо лучше все контролировать, больше думать о чемпионате. Так что да, для меня эта гонка лучше той», – рассказал Ферстаппен.

А ведь уже та гонка котировалась в ростере лучших дождевых выступлений в истории – официальный сайт «Ф-1» как раз напомнил об этом, поместив тот перфоманс рядом с мегазаездами Шумахера, Сенны, Хэмилтона, Феттеля, Кларка и Стюарта!

И гонщик «Ред Булл» определенно прав, ведь он выдавил из себя и болида все, что только мог, и теперь шансы Норриса на титул равны практически нулю. Больше 60 очков за 3 Гран-при (пусть и со спринтом) отыграть без сходов и аварий Макса нерельно – нидерландец станет четырехкратным чемпионом, есди уже в Вегасе просто наберет на 2 очка больше Ландо.

Перед Гран-при у Ферстаппена как раз потребовали «пилотировать как чемпион»

Есть стойкое ощущение, что на такой рывок и шикарный прорыв Ферстаппена замотивировали соперники постоянной критикой после скандалов на предыдущих Гран-при. Причем конкретный человек − руководитель «Макларена» Зак Браун: после гонки в Мексике, где Макс получил несколько штрафов за борьбу с Норрисом, шеф оранжевых решил напомнить о регалиях конкурента:

«Макс – такой отличный гонщик. Тебе просто не нужно так пилотировать. Просто пилотируй как чемпион мира, которым ты являешься. В этом нет необходимости, это создает опасность для всех и не является честной борьбой. Штрафы вполне обоснованные. Снимаю шляпу перед стюардами ФИА. Давайте сражаться чисто до конца года, сражаться жестко».

В Бразилии Зак Браун получил ровно то, чего и хотел − чемпионскую гонку от 27-летнего трехкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который, скорее всего, математически оформит четвертый титул уже в следующий гоночный уик-энд.

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«Формула-1» впечатлилась скиллами Макса Ферстаппена – и небезосновательно: на Гран-при Бразилии нидерландец установил несколько рекордов − индивидуальный и командный.

Во-первых, гонщик «Ред Булл» побил вечный рекорд Михаэля Шумахера – возглавляет чемпионат уже 897 дня подряд. Это почти два с половиной года – и отсчет продолжается. Серия началась на Гран-при Испании-2022 и продлится еще как минимум два уик-энда. Семикратный чемпион «Формулы-1» занимал первую строчку 896 дней подряд в 2000-2002 годах. Третьим по данному показателю является Фернандо Алонсо, ныне выступающий за «Астон Мартин» (560 дней в 2005-2006 годах).

Кроме того, «Ред Булл» завершил в очках 64-й Гран-при подряд – это повторение второй в истории серии по длительности («Макларен», 2010-2013). Рекордсменом остается «Феррари» (81 гонка, 2010-2014). В последний раз «Ред Булл» не попадал в очки на Гран-при Бахрейна-2022 (двойной технический сход).

Кроме того ни разу в карьере Макс Ферстаппен не побеждал с более низкой стартовой позиции – здесь все победы пилота «Ред Булл» и слева места, которые он занимал в квалификации.

Главное, что получил Ферстаппен – признание от людей, у которых в общей сложности девять чемпионских титулов в «Ф-1». Речь о Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (2 победы) и Льюисе Хэмилтоне из «Мерседеса» (7 побед). Оба отметили то, как Макс чувствовал себя за рулем болида, но использовали немного разные эпитеты − «фантастическое» и «потрясающее». Много смайлов от Келли Пике − приятное, но ожидаемое дополнение.

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг вылетел с трека на середине дистанции и затем получил дисквалификацию за то, что его болид выпихнули на трассу маршалы – причем опытный 37-летний немец назвал гонку одной из самых сложных в карьере и признал величие Ферстаппена.

«Условия оказались одними из самых тяжелых, которые у меня когда-либо были в гонках. Невероятно низкий уровень сцепления и очень-очень узкое рабочее окно. Было очень трудно не допускать ошибок. Похоже, что только Макс Ферстаппен может это сделать!» − заявил он Viaplay.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, который не потерял шансы на титул только математически, признал поражение. Британец сильно впечатлился скоростью Ферстаппена и сказал, что если бы тот стартовал первым, то обошел бы его и Расселла на круг.

«Я сделал все, что мог сегодня. Макс просто был быстрее нас. Думаю, если бы он стартовал впереди, то, вероятно, опередил бы нас на круг», – сказал Норрис.

После финиша Гран-при Бразилии руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер был самым счастливым человеком в паддоке.

«На мокрой трассе или сухой, не важно – Макс лучший гонщик мира на данный момент. Сегодня он продемонстрировал одно из своих лучших выступлений в карьере. И вот такие вот выступления ставят его в один ряд с величайшими гонщиками «Формулы-1». Талант Макса неоценим. Этому невозможно дать оценку. Он продемонстрировал поистине чемпионское выступление.

В «Формуле-1» несколько великих гонщиков. Но продемонстрировать настолько выдающее, яркое выступление, как сегодня – да, это выделяет его и ставит в один ряд с величайшими пилотами в истории. Я никак не ожидал, что Макс сможет победить. Я думал, что если нам удастся как-то подобраться к подиуму – это уже будет поразительным результатом. А то, что Макс вышел на старт и выиграл эту гонку – это действительно выдающийся пилотаж. Он был терпелив, атаковал когда нужно, был очень хорош на рестарте, прорвался вперед со столь низкой позиции. Это действительно выдающееся выступление.

То, как он выступал, какой пилотаж демонстрировал, даже когда в этом году были случаи, когда нашей машиной было очень трудно управлять – и он все равно никогда не сдавался. Он продолжал набирать очки. Макс всегда старается выжать максимум из машины, вне зависимости от ее уровня.

Да, в последнее время мы слышали много высказываний и мнений относительно Макса и его стиля пилотажа. И я думаю, что лучший способ ответить всем этим критикам – это продемонстрировать вот такое выступление/

Мы наблюдали за тем, как начиная с летнего перерыва преимущество Макса в общем зачете постепенно сокращалось. И с учетом того, что мы не побеждали с июня, было здорово слышать, как в память о Дитрихе Матешице в боксах «Ред Булл» снова заиграла композиция Rolling Stones. Запись, которую мы включаем после каждой победы.

Макса отличает потрясающая психологическая устойчивость. Одно одна из важных составляющих его силы как гонщика. Но вы и сами могли видеть, как много для него это значит. Не припомню, когда последний раз видел Макса на подиуме радостным и воодушевленным. Так что да, эта победа очень многое для него значит. И я действительно считаю, что мы стали свидетелями одного из величайших выступлений в истории «Формулы-1».

Советник «Ред Булл» и по совместительству самый большой фанат и пиар-менеджер Макса Ферстаппена Гельмут Марко в этот раз оказался не настолько многословным, как Хорнер. При этом австриец явно не ожидал такого перфоманса, так как его прогноз касался подиума, но не победы.

«Макс был словно с другой планеты. Когда он оказался в чистом воздухе, он просто полетел по трассе. Он совершил несколько великолепных обгонов. Он был безупречен, чего не скажешь о Ландо Норрисе. Я сказал, что он финиширует на подиуме, но при таком выступлении можно было достичь большего – и он верно ответил на происходившее в последнее время. Я поспорил с инженером Макса и поставил на то, что Макс окажется на подиуме. Ламбьязе так не считал. Мы скинулись по сто долларов, но, к сожалению, я поставил только на подиум, не на победу. Макс всегда хочет добиться большего

Гигантский ли это шаг по пути к титулу? Нет, это уже титул. Видно, кто настоящий чемпион», – сказал Марко.

От «Макларена» выступил руководитель команды Андреа Стелла: признал силу соперников:

«Хочу поздравить Макса с одной из лучших побед в карьере. С того момента, как он начал прорыв, все было впечатляюще. Это был отличный пилотаж, и у него был шикарный темп. Он прорвался в лидеры также благодаря смелому решению не останавливаться под красным флагом и оставаться на относительно изношенных шинах. Это принесло преимущество Максу и гонщикам «Альпин», которые также заслуживают поздравлений с двойным попаданием на подиум».

Даже британские эксперты и пресса признали поражение: бывший пилот и комментатор Sky Sports F1 Дэймон Хилл признался: «Заставил замолчать некоторых критиков». Кажется, чемпион 1996-го имел в виду и себя – ведь Дэймон много критиковал подход Макса как раз после Мексики и США:

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При этом Туррини одновременно похвалил и поддел Норриса и «Макларен», которые перед стартом основной гонки были в сильной позиции, но умудрились не победить. По мнению эксперта, именно в такие моменты проявляется чемпионский характер.

«Понимаю, что рискую прослыть мастером банальностей, но лучше я это скажу сразу: на домашней трассе Айртона Макс Ферстаппен победил в стиле Сенны. Или Михаэля Шумахера, если вам ближе пример немецкого гонщика «Феррари», и вы предпочитаете вспоминать его.

Именно умение выигрывать при старте из предпоследнего ряда на залитой водой трассе несмотря на все автомобили безопасности и красные флаги, избежав аварий, и отличает настоящих Чемпионов от просто хороших гонщиков. В этом разница между Максом и Ландо Норрисом. Такие гонки оставляют яркий след в коллективной памяти. А ведь нидерландца едва не затянула черная дыра практически неизбежного поражения после неудачной квалификации. И все-таки Макс продолжал верить. Не знаю, но, возможно, он был вообще единственным, кто верил. Может быть, сама Судьба протянула ему руку помощи посреди всего этого безумного бразильского ненастья, но ведь еще древние римляне говорили: Audentis Fortuna iuvat, то есть «Удача благоволит храбрым».

Супер-Макс не выигрывал с июня, «Ред Булл» сотрясали небывалые внутренние дрязги, а напарник Макса Серхио Перес выступает так, словно у него не болид «Формулы-1», а трехколесный велосипед. Но в Сан-Паулу трехкратный чемпион мира явил нам всем подлинный шедевр, и становится понятно, кто тут по-настоящему великий гонщик. При всем уважении к Ландо Норрису».

Следом за итальянцем отметился британский эксперт и комментатор Питер Уиндзор, который в 2010-х пытался войти в «Ф-1» с командой US F1, а до этого работавший в тим-менеджером «Уильямсе» и «Феррари». Англичанин не скрывал восхищения:

«Вероятно, это лучшая победа Макса в истории, – сказал Уиндзор на своем YouTube-канале. – Я знаю, что есть много болтунов, которые говорят: «О, да, но он не просто прошел весь путь через пелотон. Ему понадобилась помощь красных флагов и стратегия. Это была удача. Он застрял позади Шарля, бла-бла-бла».

Ну, во-первых, я не думаю, что этот пит-стоп под красным флагом был просто удачей или даже отличным стратегическим решением. Я думаю, что Макс использовал шины в той первой фазе гонки лучше, чем любой другой гонщик на трассе. На недавно отремонтированном Интерлагосе было очень сложно что-либо делать в мокрую погоду. Было очень сложно выезжать за пределы траектории, там было очень много грязи, новое покрытие все сильно осложняло.

К сожалению, телевизионный режиссер не уделил много времени Максу, когда он вышел в лидеры, но на последних кругах, когда он обогнал Эстебана, я насчитал 15 быстрейших кругов. Это был не просто Макс, который пилотировал на грани. Это был Макс, который чувствовал сцепление. Трасса, очевидно, становилась быстрее по мере того, как гонка подходила к концу. Но Макс делал это всю гонку, опережая всех остальных».

Журналист британского BBC Эндрю Бенсон тоже расхвалил Ферстаппена: предложил добавить триумф Макса в рейтинг великих побед:

«Любой рейтинг великих побед в дождевую погоду неизбежно субъективен, но есть несколько лучших, и действительно кажется, что воскресный Ферстаппен в Сан-Паулу должен попасть в список. Все кандидаты хорошо известны поклонникам «Ф-1»:

1. Джим Кларк и его победа в Бельгии в 1963 году. 2. Джеки Стюарт и его четырехминутный отрыв в тумане и дожде на «Нюрбургринге» в 1968 году. 3. Айртон Сенна на Гран-при Европы − 1993. 4. Михаэль Шумахер в 1996-м в Испании. 5. Льюис Хэмилтон в Сильверстоуне-2008.

Конечно, вы также можете добавить еще несколько громких побед, например, драматическую победу Дженсона Баттона в Канаде в 2011 году и уничтожение трассы Жилем Вильневом в Уоткинс-Глене в 1979 году.

Все эти гонки имеют общие характеристики: сложные условия, часто ужасная видимость, и один гонщик явно находится на отдельном уровне от остальных участников. Все это относится к Ферстаппену в Бразилии. Следует признать, что его первый круг был ошеломляющим − он поднялся с 17-го места на стартовой решетке (хотя машина была 15-й из-за того, что Алекс Албон и Ланс Стролл не стартовали) на 11-е. Затем к 11-му кругу он поднялся на шестое место.

Да, Макс не обогнал группу из Цуноды, Окона и Леклера так быстро, как того ожидали, а в чистом воздухе Ферстаппен не имел того огромного преимущества, которое Шумахер и Хэмилтон показали в Барселоне и на «Сильверстоуне», где оба были на целых пять секунд на круге быстрее всех остальных. И затем появились красные флаги, которые сыграли свою роль. Но Ферстаппен продемонстрировал великолепные и уверенные обгоны».

И как обойтись без старины Берни Экклстоуна, бывшего руководителя «Ф-1». У британского миллиардера явно есть список любимчиков и похоже, что Макс Ферстаппен входит в их число.

«Это было невероятно. Казалось, что Макс способен ходить по воде. Его выступление сравнимо с победами Айртона Сенны в Португалии в 1985-м и в Донингтоне в 1993-м и блестящим пилотажем Михаэля Шумахера под дождем в Барселоне в 1996-м. Всех объединяет, что они побеждали в доминирующем стиле, хотя у них не было лучшей машины. Под дождем обычный расклад сил меняется. В итоге случаются великие моменты», – заявил британец.

Бывший гонщик «Ф-1» Кристиан Клин не только похвалил Макса Ферстаппена за впечатляющий пилотаж, но также задел Ландо Норриса:

«В таких условиях зерна отделяются от плевел среди гонщиков. Норрис часто оказывался быстрейшим до гонки, все сделал правильно в квалификации. 17-е место Макса на старте было огромным шансом для Ландо отыграть множество очков в борьбе за чемпионство. Но в гонке он был слишком пассивным.

Макс доказал, что под дождем способен победить любого даже на более слабой машине. Невероятно было наблюдать за тем, насколько безошибочным был его пилотаж – просто странно. Я утверждаю, что с таким темпом Макс легко бы обогнал Ландо даже в том случае, если бы гонку не остановили», – подвел итоги Клин.

Бывший гонщик, а теперь эксперт и комментатор Sky F1 Мартин Брандл больше сконцентрировался на словах Ландо Норриса о везении, но при этом отметил, что Макс Ферстаппен ехал в своем классе. Сражаться с ним в Бразилии было тяжело, если вообще возможно.

«Считаю, он [пилот «Макларена»] передумает, потому что Макс был в своем классе. Такие условия подходят его уровню таланта. Максу не повезло с красным флагом в квалификации, однако он остался на трассе в гонке и ожидал машину безопасности или красный флаг. Так что он знал, что делает, а затем просто оторвался и выиграл с запасом в 19 секунд – классика. На самом деле «Формула-1» здорово справилась – гонку удалось провести и закончить».

Передовицы газет и главные страницы спортивных сайтов − от победы Ферстаппена все в экстазе

Редактор журнала Motorsport Джонатан Нобл (кстати, тоже британец) впечатлился тем, в каком стиле выиграл Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен и выкатил материал, в котором также сравнил чемпиона мира с Айртоном Сенной, а именно гонкой 1993 года в Донингтоне.

Британский The Guardian выпустил целых два материала. В одном под авторством Джилса Ричардса был заголовок «Макс Ферстаппен отвечает британским критикам мастер-классом на Гран-при Сан-Паулу». Но стоп, ведь издание тоже базируется в Великобритании...

Во втором случае этот же автор составил список лучших дождевых перфомансов − «Безупречное выступление Макса Ферстаппена вошло в список лучших мокрых гонок «Ф-1». Правда, журналист не смог удержаться и написал, что удача все-таки сопутствовала пилоту «Ред Булл».

Французский L’Equipe: «Два француза возле Макса». Зато МАКС – на всю страницу!

Итальянская La Gazzetta dello Sport: «Сумасшедший Ферстаппен».

Нидерландская De Telegraaf: «Мастер-класс Макса в водном балете».

Кажется, новый сезон Drive To Survive будет очень горячим – событиям Гран-при в Бразилии можно уделить не одну, а целых несколько серий, показав триумф одних («Ред Булл» и Ферстаппена) и падение других («Макларена» и Норриса). А пока нидерландец может наслаждаться сравнениями с великими и готовиться поднимать очередной, уже четвертый кубок чемпиона мира «Ф-1».

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Фото: HOCH ZWEI, IMAGO/Eric Alonso, Alessio De Marco/Ipa Sport / Ipa, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press