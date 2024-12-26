Зак Браун: «Высокомерно назвать «Макларен» фаворитом. Есть еще 3 команды с такими же шансами в 2025-м»

Браун отреагировал на то, «Макларен» считают фаворитом сезона-2025.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун осторожно оценил перспективы чемпионов мира в следующем году, не согласившись со статусом главного претендента на оба титула.

«Полагаю, назвать себя фаворитами – это высокомерно. Не вижу причин, почему мы не можем стать одними из фаворитов. Есть четыре команды, которые побеждают в гонках на регулярной основе, так что не понимаю, как можно выделить кого-то одного перед следующим годом.

Но, безусловно, в отличие от этого сезона… Надо отдать должное [техническому директору по части аэродинамики] Питу Продрому – он перед началом года считал, что мы способны выиграть чемпионат. Я так не считал. Теперь я думаю, что в следующем сезоне мы постараемся победить в зачетах конструкторов и пилотов.

Такой настрой у всех, но я знаю, что есть как минимум еще три команды – а, может, будут и сюрпризы – с таким же настроем, и, думаю, с такими же шансами», – проанализировал расклады Зак.

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