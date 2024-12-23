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Марк Пристли: «Борьба Норриса и Пиастри может разрушить «Макларен» в 2025 году»

Экс-механик предупредил «Макларен» о риске нового раскола.

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли сообщил, что скорость британского болида в сочетании с мастерством Ландо Норриса и Оскара Пиастри может «разрушить» команду в 2025 году.

Пристли напомнил, что коллектив из Уокинга уже переживал подобное в прошлом с Айртоном Сенной и Аленом Простом в конце 1980-х, а также с Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо в 2007-м.

«Ландо Норрис и Оскар Пиастри – два превосходных гонщика, которые еще многое покажут. Остается огромный нераскрытый потенциал: ни один из них до этого сезона не выигрывал Гран-при, потенциал колоссальный. Они оба в очень хорошем положении.

Тем не менее, если они оба сразятся за чемпионство в следующем году и будут единственными, кто встанет друг у друга на пути, Норрису и Пиастри точно не остаться друзьями. Я никогда не видел такого и не думаю, что это случится сейчас.

С семи или восьми лет эти пилоты мечтают о том, чтобы стать чемпионом «Ф-1». Если единственный соперник носит такой же комбинезон и находится в тех же боксах, он твой враг. Такова реальность «Ф-1».

Я был в «Макларене», когда такая редкая ситуация разворачивалась: напряжение нарастало, на трассе пилоты работали локтями. Мы видели подобное с Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном [в «Мерседесе»], Фернандо Алонсо и Хэмилтоном, Айртоном Сенной и Аленом Простом.

Я никогда не видел, чтобы команда успешно справлялась с таким соперничеством – оно может расколоть коллектив пополам, как это было с Алонсо и Хэмилтоном. Оно может разрушить команду, ее целостность. Это может случиться в 2025 году. «Макларен» рискует оказаться в ситуации, из которой не будет приятного и вежливого выхода», – заявил Марк.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛандо Норрис
logoАйртон Сенна
logoФернандо Алонсо
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoНико Росберг
logoЛьюис Хэмилтон
logoАлен Прост
Марк Пристли
logoМерседес
logoФормула-1
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