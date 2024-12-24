«Феррари» – лучшая команда, Норрис и «Макларен» – главный сюрприз 2024 года по версии Палмера

Палмер выписал виртуальные награды главным героям сезона-2024 «Ф-1».

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер подвел итоги года по различным категориям.

Лучшим пилотом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл », лучшей командой – «Феррари».

«Не могу избавиться от ощущения, что «Феррари» стала бы чемпионом раньше, если бы обладала чистым темпом «Макларена ». Уверен, в следующем году «Макларен» будет увереннее действовать в гуще событий, но, на мой взгляд, лучшей машиной 2024 года был «Макларен», но лучшей командой – «Феррари», – пояснил Палмер.

В категории «Лучшее личное выступление» Джолион отметил Ферстаппена в Бразилии, лучшим возвращением признал победу пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в Австралии, наиболее приятным моментом – триумф гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в Великобритании, лучшей гонкой – Гран-при Азербайджана.

Ландо Норрис и «Макларен» стали главным сюрпризом 2024 года.

«[Норрис] был уверенным лидером команды и выдал ряд виртуозных выступлений. Отыграть у Макса 80 очков тяжело с психологической точки зрения, но в следующем марте все начинают с нуля, и я бы не списывал Ландо в 2025-м», – сообщил эксперт.

Виртуальный приз за наибольший прогресс достался «Альпин», Оливер Бермэн («Феррари» / «Хаас») признан лучшим дебютантом. Главной новостью года за пределами трассы Джолион назвал переход Хэмилтона в «Феррари».

Топ гонщиков «Ф-1» от пилотов и шефов: одно разногласие в пятерке, как же низко Хэмилтон!

4-е место Норриса и 10-е Цуноды – в топ-10 лучших выступлений в 2024 году по версии Autosport