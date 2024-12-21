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Уилл Бакстон о главном шоке сезона-2024: «То, насколько «Макларен» не был готов к борьбе за чемпионство»

Бакстон поведал о главном сюрпризе года в «Ф-1» со знаком «минус».

Журналист сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон ответил на вопрос, что шокировало его больше всего в 2024 году.

«То, насколько «Макларен» не был готов к борьбе за титул. По меньшей мере внешне команда последней в паддоке поняла, что является сильнейшей – к этому моменту она упустила столько очков, что в другой сезон могла бы проиграть титул.

Командные приказы были гораздо сложнее, чем нужно было, а по-настоящему их стали использовать, когда лучший шанс на чемпионство в зачете пилотов уже был упущен.

Качество принятия решений на пит-уолл в конечном счете было недостаточным весь сезон, что доказывает борьба за титул до самого конца – его нужно было завоевать куда раньше.

Все это свидетельствует, конечно, о том, с каким опережением графика произошла эта битва за титул – команда вступала в сезон с мыслями о значительно более далеком чемпионстве. Это отражает, насколько «Макларен» превзошел собственные ожидания. Но подписание Уилла Кортни из «Ред Булл» демонстрирует, что даже самому коллективу пришлось признать проблемы с принятием стратегических решений», – написал Бакстон.

Макс Ферстаппен: «Макларен» упустил шанс в зачете пилотов, 100 процентов. Нужно многому научиться»

Андреа Стелла о возможной борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Такая проблема «Макларену» нужна»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМакларен
logoФормула-1
Уилл Бакстон
logoРед Булл
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