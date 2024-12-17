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Макс Ферстаппен: «Макларен» упустил шанс в зачете пилотов, 100 процентов. Нужно многому научиться»

Ферстаппен раскритиковал работу новых чемпионов «Ф-1» с гонщиками.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно высказался о том, как «Макларен» управлял Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в 2024 году – по мнению нидерландца, обладатели Кубка конструкторов могли завоевать и личный титул.

«Что это вообще значит, «правила папайи»? Мне подобное совсем не помогает. Если инженер скажет такое мне, я отвечу: «Заткнись немедленно». [«Макларен»] должен был все решить гораздо проще и лучше.

У команды был очень хороший болид в этом году, но я также считаю, что ей нужно многому научиться, чтобы выступать стабильно. Конечно, она хорошо проявила себя в чемпионате конструкторов, но можно было лучше подготовиться к борьбе в зачете пилотов.

Упустил ли «Макларен» шанс? Конечно, 100 процентов», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

«Ред Булл» – быстрейший болид 2024 года на одном круге, «Макларен» и «Феррари» в топ-3 (RaceFans)

Нико Росберг: «Норрис на уровне Ферстаппена по чистой скорости, но у Ландо внутренние демоны»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
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