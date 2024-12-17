Макс Ферстаппен: «Макларен» упустил шанс в зачете пилотов, 100 процентов. Нужно многому научиться»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно высказался о том, как «Макларен» управлял Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в 2024 году – по мнению нидерландца, обладатели Кубка конструкторов могли завоевать и личный титул.
«Что это вообще значит, «правила папайи»? Мне подобное совсем не помогает. Если инженер скажет такое мне, я отвечу: «Заткнись немедленно». [«Макларен»] должен был все решить гораздо проще и лучше.
У команды был очень хороший болид в этом году, но я также считаю, что ей нужно многому научиться, чтобы выступать стабильно. Конечно, она хорошо проявила себя в чемпионате конструкторов, но можно было лучше подготовиться к борьбе в зачете пилотов.
Упустил ли «Макларен» шанс? Конечно, 100 процентов», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.
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