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Андреа Стелла о возможной борьбе Норриса и Пиастри за титул: «Такая проблема «Макларену» нужна»

«Макларен» готов к обострению отношений между Норрисом и Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил, как он отнесется к потенциальной битве напарников Ландо Норриса и Оскара Пиастри за чемпионство.

«Такая проблема нам нужна. Мы очень упорно трудимся, чтобы болид был в состоянии выигрывать гонки, чтобы два пилота были в состоянии выигрывать гонки. Мы знаем, в «Формуле-1» это всегда сопровождается некоторыми осложнениями, однако мы уже в некоторой степени столкнулись с такими осложнениями в этом сезоне.

На мой взгляд, наш подход всегда был последовательными. Оба гонщика понимали, что решения должны в первую очередь служить интересам команды, а затем уж интересам самих пилотов. И пока все шло очень позитивно. Мы планируем продолжить данный процесс в следующем сезоне.

Можем назвать это проблемой, но потенциально это скорее возможность. Мы сосредоточены на том, чтобы с технической точки зрения предоставить Ландо и Оскару машину, которая позволяет сражаться за титул. Если бы не первые гонки сезона, когда мы выступали ниже ожиданий, мы бы дольше боролись за чемпионство в зачете пилотов», – рассказал Стелла.

Зак Браун: «Надеюсь, вызовом для «Макларена» станет сражение Норриса и Пиастри за титул в последней гонке 2025 года»

Макс Ферстаппен: «Макларен» упустил шанс в зачете пилотов, 100 процентов. Нужно многому научиться»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoАндреа Стелла
logoМакларен
logoФормула-1
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