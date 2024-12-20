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Лиам Лоусон о выступлении за одну команду с Ферстаппеном: «Нет никого лучше, у кого я мог бы многому научиться»

Лоусон рад возможности стать напарником Ферстаппена.

Будущий пилот «Ред Булл» заявил, что его не пугает перспектива соперничества с четырехкратным чемпионом «Формулы-1», и что он воспринимает это как возможность самому стать лучше и со временем бросить Максу вызов.

«Нет никого лучше, у кого я мог бы многому научиться. Это возможность стать лучшим гонщиком, каким я только могу.

Будучи резервным пилотом, ты присутствуешь на каждой сессии, слушая, как работает команда. Ты присутствуешь на всех брифингах, ты участвуешь в разработке болида, работаешь на симуляторе в рамках подготовки команды к гонке, у тебя есть доступ ко всему.

Так что да, для меня было очень ценной возможностью наблюдать за тем, как работает Макс, как он взаимодействует с командой, как управляет машиной, как он мыслит, находясь за рулем.

И вот теперь я смогу сделать еще один шаг вперед и в следующем году сравнить себя с ним. Так что да, хоть с одной стороны мне будет противостоять самый сложный соперник из возможных, с другой стороны Макс – лучший гонщик из возможных, у кого я мог бы многому научиться. И для меня это прекрасная возможность.

И я готов к этому. Я не жду, что выеду на трассу и сразу начну выигрывать гонки, быть лучшим в пелотоне. Понятно, что таких ожиданий у меня нет. Я знаю, что целью команды будет борьба за Кубок конструкторов, и если у нас будет возможность вести эту борьбу, я буду делать свою работу.

Если говорить о личных целях, то понятно, что в долгосрочной перспективе я хочу стать чемпионом «Формулы-1», быть лучшим, и я буду стараться достичь этого как можно раньше», – рассказал Лоусон.

Новобранец «Ред Булл» в «Ф-1»: лихач и в медиа, и на треке. Хватило 11 Гран-при

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoРед Булл
logoЛиам Лоусон
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
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