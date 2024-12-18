Лука ди Монтедземоло: «Подписание Льюиса – это не маркетинговый трюк. Хэмилтон хочет закончить карьеру на высокой ноте, став чемпионом с «Феррари»

Лука ди Монтедземоло оценил сезон «Феррари» и переход Хэмилтона.

Бывший президент «Феррари» высказался о том, как для Скудерии сложился сезон-2024 и поделился эмоциями после того, как команде не удалось выиграть Кубок конструкторов, хотя «Феррари» продолжала борьбу до последней гонки:

«Сезон-2024 получился непредсказуемым и было приятно видеть, как «Феррари» столь сильно провела концовку сезона. Это придает нам смелости смотреть в будущее. И в то же время, такая концовка сезона сдала ударом в самое сердце (Монтедземоло имеет в виду поражение «Феррари» в борьбе за Кубок конструкторов) – ведь я не забыл, как нашему Фернандо Алонсо нужно было финишировать лишь четвертым на финальном Гран-при Абу-Даби 2010 года, чтобы выиграть титул».

Также ди Монтедземоло высказался о грядущем переходе в «Феррари» Льюиса Хэмилтона , и о прошедшем сезоне Макса Ферстаппена :

«В последние годы у «Феррари» не было проблем с пилотами. Карлос Сайнс и Шарль Леклер выступали сильно. Но Хэмилтон – это феномен. Как и Ферстаппен. Подписание Льюиса – это не маркетинговый трюк. Хэмилтон хочет закончить свою карьеру на высокой ноте, став чемпионом с «Феррари». И это может быть крайне интересно – если «Феррари» удастся сократить отставание от лидеров и построить машину, которая будет быстра на трассах любого типа.

Что касается Макса, то в этом сезоне у него далеко не всегда была самая быстрая машина. Иногда она даже не была второй или третьей по скорости. Так что да, в сезоне-2024 ему пришлось еще поднять собственную планку выступлений, чтобы успешно защитить титул чемпиона».

Помимо этого, итальянец высказался о спорных ситуациях и излишней строгости стюардов в отношении гонщиков:

«Порой я задаюсь вопросом, как бы отреагировало нынешнее руководство «Формулы-1» и ФИА на дуэль, подобную той, что устроили Вильнев и Арну (на Гран-при Франции 1979 года Вильнев и Арну несколько раз столкнулись друг с другом в борьбе за второе место). Думаю, их бы посадили в тюрьму.

На мой взгляд, сейчас люди слишком остро реагируют и на столкновения гонщиков в борьбе, и на выезды за пределы трассы. Нужно оставлять гонщикам возможность выражать эмоции, проявлять смелость. Гонщик «Формулы-1» не должен следить за каждым миллиметром границ трассы. Все это должно быть пересмотрено».

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