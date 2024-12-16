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  • Флавио Бриаторе: «Сайнс – очень хороший гонщик. Но в «Ф-1» происходит смена поколений и топ-команды предпочитают молодых пилотов»
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Флавио Бриаторе: «Сайнс – очень хороший гонщик. Но в «Ф-1» происходит смена поколений и топ-команды предпочитают молодых пилотов»

Бриаторе высказался о карьерной судьбе Сайнса.

Исполнительный консультант «Альпин» рассказал о причинах, по которым Карлос Сайнс, на его взгляд, не смог получить место ни в одной из ведущих команд «Формулы-1» и в итоге подписал контракт с «Уильямсом».

Ранее Бриаторе рассказывал, что общался с Сайнсом на предмет перехода, стороны не сошлись в вопросе длительности контракта.

«Сейчас в «Формуле-1» происходит смена поколений. Сайнс – очень хороший гонщик. Но когда он оказался на рынке, ни одна топ-команда не проявила к нему интерес. Они предпочитают сосредоточиться на молодых пилотах. Например, Тото Вольфф выбрал Кими Антонелли, а Кристиан Хорнер Лиама Лоусона.

В молодых гонщиков больше голода, больше желания – в сравнении с кем-то, у кого уже есть жена, двое детей и $30-40 млн на банковском счету. Даже Энцо Феррари говорил, что гонщики теряют в скорости после появления у них детей.

Я думаю, в «Ф-1» многих заставил задуматься взлет Пиастри. Потом Бермэн сходу прыгает в кокпит болида «Феррари» и проводит очень хорошую гонку. Сейчас молодые гонщики намного лучше подготовлены и натренированы. И уровень конкуренции тоже выше. В «Формуле-2» ты сегодня можешь быть первым, а завтра уже 14-м. В то время как Хэмилтон или Росберг побеждали в 70 процентах гонок (в молодежных сериях).

Когда Михаэль Шумахер пришел к нам в «Бенеттон», ему не хватало опыта. Потом мы отправляли Фернандо Алонсо в «Минарди». А у Макса Ферстаппена, когда он дебютировал за «Торо Россо», даже не было водительских прав», – рассказал Бриаторе.

Флавио Бриаторе: «Кандидатура Сайнса была интересна «Альпин», но нас устраивал только 4-летний контракт»

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoМихаэль Шумахер
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoАльпин
logoФлавио Бриаторе
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoТото Вольфф
logoЛиам Лоусон
Энцо Феррари
Бенеттон
logoКристиан Хорнер
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