Флавио Бриаторе: «Кандидатура Сайнса была интересна «Альпин», но нас устраивал только 4-летний контракт»
Исполнительный консультант «Альпин» подтвердил тот факт, что команда была заинтересована в приглашении Карлоса Сайнса.
Однако, по словам Бриаторе, «Альпин» был интересен только вариант с долгосрочным контрактом, в то время как Сайнс хотел заключить контракт на два года.
В итоге Сайнс решил продолжить карьеру в «Уильямсе» – где, по информации нескольких источников, подписал двухлетний контракт с опцией продления.
«Я общался с Сайнсом. Его кандидатура была нам интересна, но нас устраивал только 4-летний контракт. Не имел смысла приглашать такого гонщика, как Карлос Сайнс, всего на один или два года.
Либо гонщик верит в вашу команду и ваш проект, либо нет. Мне не нужен гонщик, который будет стоить мне кучу денег, и который при первой удобной возможности может уйти в другую команду», – рассказал Бриаторе.
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