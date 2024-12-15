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  • Флавио Бриаторе: «Возможно, через два-три года «Альпин» будет готова к приходу такого специалиста, как Ньюи, но не раньше. Поэтому я не обращался к Эдриану»
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Флавио Бриаторе: «Возможно, через два-три года «Альпин» будет готова к приходу такого специалиста, как Ньюи, но не раньше. Поэтому я не обращался к Эдриану»

Бриаторе не пытался переманить Ньюи в «Альпин».

По словам исполнительного консультанта французской команды, погоня за Эдрианом Ньюи, который в начале года принял решение покинуть «Ред Булл», и в итоге подписал контракт с «Астон Мартин», не имела для «Альпин» смысла на текущем этапе развития конюшни:

«Почему Эдриан не выбрал «Альпин»? Вам лучше спросить его самого. Но вообще дело в том, что Эдриан – это художник, творец. Мы пока не готовы работать с таким человеком. Чтобы получить пользу от приглашения такого специалиста, вы должны выстроить вокруг него соответствующую команду. Возможно, через два-три года «Альпин» будет готова к приходу такого специалиста, как Ньюи, но не раньше. Вот почему я даже не обращался к Эдриану».

Еще одной причиной отказа от попыток заполучить Ньюи Бриаторе назвал очень высокую зарплату Эдриана, поскольку она почти наверняка бы учитывалась при формировании бюджета команды в условиях действия потолка ограничений:

«В теории идея ограничения бюджетов команд звучит здорово. Но на практике все иначе. Если вы хотите все сделать правильно, то в бюджете, подпадая под ограничения, должны учитываться и зарплаты гонщиков. Как и дорогостоящих инженеров. Эдриан Ньюи стоит столько же, сколько хороший гонщик. И это немаловажный фактор с точки зрения затрат команды.

Получается, что у богатых команд все равно всегда будет преимущество, потому что они могут позволить себе дорогостоящих гонщиков и инженеров, и при этом не страдать в других областях. Если бы зарплаты пилотов включались в подсчеты, система была бы честной. Вы бы сами выбирали, что делать – тратить деньги на пилотов или на развитие машины?»

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoАльпин
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoРед Булл
logoЭдриан Ньюи
logoФлавио Бриаторе
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